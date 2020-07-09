Россия планирует направить в Азербайджан специалистов для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a025eb8e-c211-11ea-a9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о намерении направить в Азербайджан медицинских специалистов. Они помогут местному населению в борьбе с пандемией коронавируса.

Каждый день мы получаем обращение от ряда стран, которые просят направить наших специалистов для оказания как методической, так и практической помощи, и мы идём навстречу. Сегодня уже специалисты работали в Италии, из Кыргызстана вернулись, сейчас работают в Казахстане. Планируется выезд в Азербайджан. Поэтому конечно же нашим, особенно близким, друзьям, конечно же, мы безусловно оказываем помощь всестороннюю, — цитирует его ТАСС.

В марте 2020 года власти России направили в Сербию грузы гуманитарной помощи и специалистов для борьбы с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день в мире выявлено более 12,1 млн заражённых COVID-19. От болезни скончались 552 тысячи человек. Выздороветь удалось 7 млн пациентов. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, Международный валютный фонд получил более 80 запросов от разных государств о предоставлении финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Их оценили в $20 млрд.