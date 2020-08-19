Российский Су-27 подняли на перехват самолёта-разведчика ВВС США

https://static.news.ru/photo/40cbc69a-e232-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный центр управления обороны РФ сообщил о поднятии в небо российского истребителя Су-27 на перехват самолета разведчика ВВС США над Балтийским морем.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным центра, 19 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над Балтийским морем была обнаружена приближающаяся к российской границе воздушная цель. После разворота американского самолёта российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как писал NEWS.ru, это уже не первый подобный инцидент. 17 августа 2020 года российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтийским морем.