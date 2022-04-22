Российский сенатор призвал создать карту стран-русофобов

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Отключить в России GPS невозможно, заверил главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с «360». Система навигации работает через спутники на орбите, и её отключение технически нереально, объяснил он. Деактивировать часть спутников можно, но это не нужно контролирующим систему США.

Конечно, ни о каком отключении GPS речи не идёт и быть не может. Это технически невозможно. Система GPS — это спутники, которые находятся на орбите и транслируют сигнал на Землю....