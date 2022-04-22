Российский сенатор призвал создать карту стран-русофобов

Российский сенатор Андрей КлимовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский сенатор Андрей Климов предложил создать специальную «карту позора» стран-русофобов. По его словам, на ней должны быть отмечены определённым цветом государства с «особым видом русофобии», чтобы российским туристам было легче ориентироваться и не делиться деньгами с отмеченными на ней странами, сообщает URA.ru. Он уверяет, что таким образом подобные страны понесут колоссальные финансовые потери.
Страны с особым видом русофобии должны там выделяться соответствующим цветом, чтобы наши туристы тоже ориентировались. И МИДу помочь в распространении этой карты. Зачем нам деньги-то отдавать в страны, руководство которых ведет такую работу. Некоторые страны на этом миллиарды потеряют – я не преувеличиваю, — сказал сенатор.