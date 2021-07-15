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Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВМС США у побережья Камчатки

11:00, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Самолёт ВМС США был обнаружен средствами ПВО. Для его опознания и предотвращения нарушения государственной границы России был поднят истребитель из состава сил Восточного военного округа.

Лётчики идентифицировали цель и сопроводили её. После того как американский самолёт отвернул от рубежей РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром. В центре подчеркнули, что полёт истребителя строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 перехватили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика — CL-600 Challenger и EP-3E Aries. На Балтике Су-27 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС Франции.

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