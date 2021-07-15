Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВМС США у побережья Камчатки

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Самолёт ВМС США был обнаружен средствами ПВО. Для его опознания и предотвращения нарушения государственной границы России был поднят истребитель из состава сил Восточного военного округа.

Лётчики идентифицировали цель и сопроводили её. После того как американский самолёт отвернул от рубежей РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром. В центре подчеркнули , что полёт истребителя строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 перехватили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика — CL-600 Challenger и EP-3E Aries. На Балтике Су-27 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС Франции.