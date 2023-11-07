Российский кабель связи был поврежден в Финском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский кабель связи «Балтика» компании «Ростелеком», пролегающий в экономической зоне Финляндии на дне Финского залива, получил повреждения, пишет издание Yle. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонтным работам. Исправлением неполадок на месте повреждения занимается судно «Спасатель Карев».

Речь идет о телекоммуникационном кабеле, соединяющим Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Оператор кабеля «Ростелеком» уведомил Финляндию об обрыве кабеля 12 октября. Восстановительные работы начались 6 ноября.

Этот кабель имеет длину порядка тысячи километров, он частично пролегает через экономические зоны Финляндии (377 км) и Швеции (395 км).

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее предупредил, что Балтийское море будет закрыто для всех российских судов, если в ходе расследования будет установлен факт причастности Москвы к повреждению Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».