Российский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут отбить Артемовск Депутат Госдумы Соболев: российская армия не отдаст Артемовск, так как уже взяла его

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Бойцы ЧВК «Вагнер» на позиции в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отбить Артемовск, потому что если российская армия взяла город под контроль, то уже его не отдаст, заявил NEWS.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, не стоит бояться соответствующих намерений ВСУ.

Я думаю, что не стоит бояться возможных попыток ВСУ отбить Артемовск. Если Артемовск взяли, значит, его уже не отдадут, — сказал Соболев.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый опроверг его слова, подчеркнув, что ВСУ город не сдавали.

21 мая Министерство обороны России подтвердило установление полного контроля над Артемовском, а президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с этим успехом.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме в ответ на вопрос о том, потерян ли Артемовск, ответил: «Думаю, нет». При этом украинский лидер отметил, что город полностью разрушен, и назвал это «огромной трагедией».