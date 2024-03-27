Российские войска нанесли удар по местам сборки беспилотников ВСУ Минобороны сообщило о поражении мест сборки и хранения беспилотников ВСУ

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Российские силы поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, а также военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 136 районах в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. По данным министерства, удары наносились артиллерией, ракетными войсками, беспилотниками и авиацией.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, средства ПВО в зоне спецоперации уничтожили 210 дронов Украины и сбили 21 снаряд РСЗО Vampire и HIMARS.

Ранее расчеты FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Днепр» уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Работино Запорожской области. Также ликвидированы две единицы бронированной техники противника. В Минобороны отметили, что ВСУ используют системы радиоэлектронной борьбы, но российские операторы находят возможности и продолжают уничтожать врага.

До этого российские экипажи самолетов Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным военного ведомства, были поражены командный пункт и живая сила ВСУ. Получив информацию об уничтожении целей, самолеты вернулись на аэродром вылета.