Россия готовится к внедрению автономных и безэкипажных технологий судовождения. Инновации затронут корабли, а также морскую и речную инфраструктуру. News.ru выяснял, когда отечественный морской транспорт пойдёт без экипажей.

Автоматизация снизит затраты и повысит безопасность

Министерство промышленности и торговли сейчас проводит торги на предложения по поэтапному внедрению в России безэкипажных средств водного транспорта. Речь идёт об использовании новых автоматических системах навигации, которые собирают и передают всю информацию с приборов вахтенному офицеру судна. Такое оборудование позволяет кораблю двигаться практически без участия человека, оптимизирует затраты на труд, расходы на топливо и повышает безопасность мореплавания.

Таким образом Россия рассчитывает сократить технологическое отставание от Запада. Ведущие европейские производители уже работают или начинают работать со средствами автоматизации. Так, в Европе активно используется система IBS (Integrated Bridge System), которая помогает экипажу управлять кораблём, грузовыми операциями, безопасностью и охраной. В том числе — дистанционно.

Минпромторг намерен проанализировать «факторы, оказывающих сдерживающие влияние на масштабное использование безэкипажных средств водного транспорта на внутренних водных путях территории РФ». Параллельно будут очерчены перспективы коммерческого применения автономных судов.

В ведомстве сетуют, что в России не решены технические, организационные и нормативно-правовые вопросы внедрения новых технологий. Новации потребуют изменений в действующем законодательстве. Речь идёт о постановлениях правительства, транспортных техрегламентах и специальных морских кодексах.

Минпромторг также намерен оценить риски при массовом внедрении автоматизации на флоте и создать пилотные участки для судовождения с учётом развития международных транспортных коридоров.

На «Дорожную карту» по созданию безэкипажных средств на морях и реках ведомство готово потратить 15 млн рублей. Проект реализуется в ходе подпрограммы «Развитие судостроительной науки», госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Путин поддержал переход на автономные корабли

«Безэкипажными» технологиями сегодня занимаются в Отраслевом центре «Маринет». В прошлом году Центр запустил пилотную разработку по автономным системам управления. По словам его гендиректора Александра Пинского в проекте принимают участие три судоходные компании. В Арктике апробация пройдёт на челночном танкере «СКФ», в Черноморско-Азовской акватории — на сухогрузе «Пола Райз», на Балтике — на барже Росморпорта. Причём, в последнем случае будет отработана технология дистанционного контроля каравана. С головного судна будут управлять сразу несколькими баржами.

Роман Владимиров/РИА Новости

Дорожная карта «Маринет» была утверждена Советом при президенте по модернизации и инновациям ещё в 2015 году. Через год «морские IT-шники» попросили Владимира Путина простимулировать развитие отечественных инноваций в морской области, опасаясь, что страна рискует попасть в зависимость от импорта. Речь шла о сферах робототехники, беспроводной связи и цифровой E-навигации. IT-специалисты заявляли, что Россия может утратить суверенитет над морскими экономическими зонами, что в свою очередь приведёт в упадок гражданское судостроение.

Дело в том, что Международная морская организация (ИМО) с 2018 года внедряет стандарты E-навигации в качестве обязательных для морского коммерческого флота, а также для входа в порты. Нормативная база существующих Конвенций и Кодексов к морским автономным надводным судам пересматривается. В результате президентский Совет одобрил дорожную карту «Маринет». А позже вырос одноимённый центр.

Перспективные навигационные системы должны позволять кораблю самостоятельно обходить препятствия, вычислять маршрут, идентифицировать объекты вокруг судна, менять курс. На дистанционный пульт управления капитану будут передавать электронные карты, данные спутников, прогноз погоды, техническое состояние . В результате появится новая специальность — береговой экипаж по управлению транспортным средством, внешние капитаны.

Сегодня автономные суда подразделяются на четыре класса. Первый представляет собой «режим помощника» для водителя, второй — дистанционное судовождение, третий класс — обслуживание систем с берега. Наконец, последний класс — полный автономный режим. Однако данную технологию еще не применила на практике ни одна компания в мире.

Очевидно, что отечественные корабли начнут старт с режима «помощник судоводителя». По словам экспертов, первыми безэкипажным транспортом станут челноки и паромы, ходящие по одному и тому же маршруту.

Когда капитаны уберут руки со штурвала

Сегодня морская отрасль обеспечивает до 80% всех мировых перевозок, в том числе 30% нефти. Общий объем коммерческого судоходства оценивается в $2,5 трлн. По словам экспертов, автоматизация будет востребована в контексте технологий добычи углеводородов, мониторинга экологической безопасности, рыбного промысла и т.д.

Один из лидеров мирового судового рынка радионавигационного оборудования — норвежская Kongsberg Maritime. Её инерциальная система (INS) позволяет практически полностью заменить человека в ходе морских операций. Разработками в области безэкипажного судовождения занимаются Rolls-Royce, ABB, Sea Machines Robotics и Mitsui.

KongsbergGruppen/facebook.com

В России работает ряд компаний, занятых технологиями автономной навигации. Одним из разработчиков навигации для проектов «Маринет» выступает «Кронштадт Технологии» (входит в группу «Кронштадт»). Специалисты компании вместе с судовыми операторами уже начали эксплуатацию новой интегрированной системы «Беринг». Разработчики на этой неделе заявили, что намерены сотрудничать с Минпромторгом по данному направлению.

В перспективе «Кронштадт» создаст программное обеспечение, которое позволит капитану убрать руки со штурвала корабля. Однако апробация инноваций пройдёт не ранее 2021 года.

Ранее руководитель направления отдела продаж дивизиона «Морские системы» компании «Кронштадт Технологии» Федор Сущинский также подтвердил сотрудничество с «Адмиралтейскими верфями» по проекту Минобороны РФ — 23550. Речь идёт о постройке в Центральном морском КБ «Алмаз» до 2020 года двух универсальных патрульных кораблей арктической зоны ледового класса. Также «Кронштадт» намерен установить «Беринг» на один из ледоколов.

Технологии позволят модернизировать существующий коммерческий и технический флот РФ. В целом, автоматизация неизбежно ведёт к постройке новых кораблей. Оборудование заменит человеческий труд по обслуживанию двигателей, насосов и генераторов. Инновации изменят и их архитектуру: сократится число помещений.

В конце июля глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что первые проекты безэкипажных гражданских кораблей появятся примерно через полтора года. Он считает, что главная проблема их создателей заключается в поиске операторов кораблей с цифровой навигацией. Необходимо найти в РФ компании, готовые заменить традиционные суда на безэкипажные.