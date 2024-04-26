Эксперты описали пути выхода России из «лабиринта санкций» ВШЭ: РФ может пригодиться опыт Ирана и Китая в противодействии санкциям Запада

Иранский и китайский опыт противодействия санкциям может быть полезен для России, считают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). В своем докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» они описали возможные пути преодоления ограничений с учетом «уроков» этих стран, пишет РБК. Как отмечают исследователи ВШЭ, опыт других стран можно использовать для РФ с большими оговорками.

Так, для Москвы весовым является опыт Тегерана, поскольку оба государства зависят от экспорта нефти. Среди «рабочих» схем Ирана по снижению влияния санкций — полулегальный и нелегальный экспорт сырья, параллельный импорт промышленного оборудования, налоговые стимулы для бизнеса и экспорта товаров.

В свою очередь Китай на фоне санкций открыл для иностранного капитала ранее закрытые отрасли, разрешил иностранным инвесторам вкладываться в акции своих госпредприятий, создал новые особые экономические зоны, а также снизил налоговую нагрузку на иностранные и совместные предприятия. Все это принесло Пекину хороший результат, констатируют авторы доклада. Эксперты ВШЭ пишут, что за несколько лет Китай преодолел резкий спад импорта из-за санкций. А позже импорт страны и вовсе вдвое превысил досанкционный уровень.

Как считают во ВШЭ, чтобы выбраться из «лабиринта санкций» России стоит прибегнуть к технологическому импортозамещению, сделать упор на поддержку малого и среднего бизнеса, создать совместные компании в иностранных юрисдикциях, а также заполучить новые прямые иностранные инвестиции.

Ранее президент Владимир Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей РФ заявил, что первые месяцы 2024 года показали хорошие темпы роста внутреннего валового продукта России. По его словам, экономика страны набирает хорошую динамику в условиях беспрецедентных санкций.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Запад не обращает внимания на условности при введении санкций. При принятии новых ограничений недружественные страны действуют гибко и избирательно, потому что при полном отказе от российской продукции невозможно сохранить конкурентоспособность.