Российские десантники поразили пехоту ВСУ на Запорожском направлении МО РФ: десантники ВС РФ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового

Фото: МО РФ

Минометные расчеты десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ подавили огневые позиции и уничтожили пехоту ВСУ в районе села Вербовое на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Как уточняет ведомство, российские бойцы обнаружили противника с помощью беспилотника.

Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника, — говорится в сообщении.

Разведка десантников выяснила, что солдаты ВСУ закрепились на одном из участков в зоне ответственности подразделения. Получив координаты, российские бойцы за несколько минут заняли огневую позицию, вычислили исходные данные для стрельбы, после чего открыли огонь.

Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до шести тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей, — добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские десантники с помощью беспилотников уничтожили несколько групп пехоты украинских войск под Артемовском. В ведомстве отметили, что на данном участке фронта ежедневные потери ВСУ составляют десятки человек.