Роспотребнадзор полностью владеет данными об эпидемиологической ситуации

https://static.news.ru/photo/8e3f8cfc-8a41-11ea-84fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ведомство подвергает анализу всю информацию о новом COVID-19 и полностью владеет ситуацией о течении болезни в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выступая на круглом столе о борьбе с коронавирусом она поделилась подробностями работы.

В своей практике, в своей работе мы используем большой объем информации. Эту информацию готовят наши научно- исследовательские институты, это готовят наши международные подразделения. Мы анализируем все, что сегодня публикуется в мире, и все, что сегодня есть в мире. И, безусловно, полностью владеем информацией об эпидемиологической ситуации в стране: в каждом субъекте, в каждом муниципальном образовании, — цитирует Попову ТАСС.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерло 972 пациента, справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова, говоря о выходе России из изоляции, отметила, это зависит соблюдения всех мер предосторожности, которые ввело правительство.