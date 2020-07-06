Роскомнадзор сможет возбуждать дела о штрафах для поисковиков

https://static.news.ru/photo/0d56c44a-c01d-11ea-bee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности частично поддержала проект закона о праве Роскомнадзора возбуждать административные дела по поводу повторного уклонения поисковых систем от обязанности блокировать сайты. Речь идёт о сайтах, доступ к которым был запрещён на территории Российской Федерации.

Отмечается, что кабмин поддержит законопроект после его доработки.

Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает при условии его доработки ко второму чтению, — процитировали сообщение в РИА Новости.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает ограничение доступа на сайт или удаление информации, однако за нарушение требований не предусмотрена ответственность. В связи с этим появилась необходимость уточнения в правовом регулировании.

Таким образом, учитывая имеющуюся коллизию в вопросе определения субъекта административной юрисдикции, уполномоченного на рассмотрение дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 КоАП, полагаем целесообразным внести соответствующее изменение в часть 1 статьи 23.1 либо в часть 1 статьи 23.44 (Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) и пункт 58 части 2 статьи 28.3 КоАП (Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях), — привели сообщение юристов правительства в агентстве.

В Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности уточнили, что после принятия законопроекта может потребоваться выделение средств из федерального бюджета.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор заблокировал два сайта, нарушивших закон об оскорблении государственных символов. На одном из сайтов был размещён текст гимна России в оскорбительной форме.