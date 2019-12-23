https://static.news.ru/photo/a08ce0f2-2593-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по просьбе NEWS.ru рассказали, имеют ли право работодатели устанавливать в офисном помещении систему аудиовизуального контроля за сотрудниками (в частности, камеры видеонаблюдения, прослушивающие устройства, а также удалённо подключаться к рабочему компьютеру сотрудника) и не является ли это нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) работодатель имеет право устанавливать особые условия труда работников. При этом наниматель, в соответствии с ст. 8 ТК РФ, обязан издать локальные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок обработки персональных данных сотрудников, а также их права и обязанности в этой области. Одновременно, работодатель обязан ознакомить под роспись работников и их представителей с данными локальными нормативными правовыми актами.

Учитывая вышеизложенное, обработка персональных данных работников, в том числе фото-, видео- и аудиозапись, при условии уведомления работников об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, в соответствии со ст. 74 ТК РФ, не будет противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, при осуществлении ознакомления работников под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, согласно п. 8 ст. 86 ТК РФ, а также соблюдения условий по оформлению письменной формы согласия, — говорится в пояснении Роскомнадзора.

При этом в ведомстве сообщили, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ работодатель может обрабатывать персональные данные без письменного согласия сотрудника, если это необходимо для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей.

К тому же, рассказали в Роскомнадзоре, обработка работодателем персональных данных сотрудников законна, если она необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, либо «для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных». Если работник организации полагает, что работодатель незаконно осуществляет обработку его персональных данных, отметили в ведомстве, необходимо обратиться в Роскомнадзор с предоставлением материалов, подтверждающих факт нарушения.

Ранее компания МТС вывела на рынок систем безопасности собственный комплекс, который позволяет эффективнее следить за активностью работников. Он состоит из телеметрического модуля, вшиваемого в спецодежду, и Bluetooth-датчиков, размещаемых по периметру офиса или производственных помещений.