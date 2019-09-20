https://static.news.ru/photo/bf512aa2-dc55-11e9-bc7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой в Ивановской и Вологодской областях. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что в настоящее время по факту произошедшего началась проверка.

По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего, — приводит ТАСС слова официального представителя Росгвардии.

Ранее информация о суицидах двух сотрудников ведомства была обнародована в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

Как ранее писал News.ru, подростку из Ульяновска, который убил семью и покончил с собой, назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Подозрение у сыщиков по поводу нездорового душевного состояния вызвала предсмертная записка.

Позже сотрудники соцзащиты, которые консультировали семью покончившего с собой мальчика, не выявили у него предпосылок к суициду.