Родственников пропавших без вести могут обязать сдавать анализы ДНК «Известия»: в РФ могут ввести геномную регистрацию родственников пропавших

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Госдума в феврале планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести, сообщают «Известия». Инициатива была внесена в парламент правительством РФ в октябре 2023 года. Предполагается, что собранные данные будут храниться до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет.

Геномная регистрация представляет собой процесс сбора, анализа и хранения данных о ДНК группы людей. Она предполагает создание базы данных генетических профилей, которую можно использовать для различных целей, включая идентификацию личности. Подобные процедуры уже используются во многих странах мира для идентификации жертв катастроф, бедствий и преступлений. В некоторых государствах существуют национальные базы данных ДНК, которые помогают в расследованиях и поисках пропавших людей.

В России в настоящее время действует Федеральный закон «О государственной геномной регистрации», который предполагает добровольную и обязательную регистрации. В последнюю категорию входят лица, отбывающие наказание за преступления, подозреваемые и граждане, подвергнутые административному аресту. Новый законопроект предполагает расширить указанный перечень, дополнив его близкими родственниками лица, пропавшего без вести.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал инициативу очень важной. По его словам, по состоянию на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тысяч человек, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за предыдущие 12 месяцев удалось установить судьбу только 7,5 тысячи пропавших, что составляет 26,6% от общего числа. Из найденных погибшими сумели идентифицировать 1855 человек — 15,4%.

Ранее юрист Иван Соловьев объяснил, что включение в перечень подлежащих обязательной геномной регистрации подозреваемых и осужденных связано с высокой эффективностью использования данных ДНК при раскрытии преступлений. По его словам, их точность составляет 99,9%, а ошибки случаются крайне редко. Эксперт подчеркнул, что все связанные с принятием этого закона затраты полностью оправдываются ростом раскрываемости правонарушений.