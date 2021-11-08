РФ возобновила авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиационное сообщение с девятью странами, это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Оно было прервано из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, рейсы на Багамы будут проводиться дважды в неделю, в Иран — трижды в неделю по маршруту Москва — Тегеран и ещё один раз — Москва — Сочи.

В Норвегию можно будет попасть из Санкт-Петербурга рейсами в Берген или Осло (по два рейса в неделю). Рейсы в Оман будут осуществляться из Москвы дважды в неделю, В словенскую Любляну самолёты из Москвы начнут летать три раза в неделю. Из Москвы в Тунис можно будет отправиться семь раз в неделю. Дважды в неделю можно будет попасть из Москвы в Стокгольм и из Санкт-Петербурга в Гётеборг.

Летать в Таиланд по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет можно дважды в неделю. Также по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет можно будет совершать из российских аэропортов, в которых открыто международное сообщение.

Также с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ, увеличивает количество рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Францией.