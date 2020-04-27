РФ попросила Израиль продлить срок пребывания «застрявшим» россиянам

Посольство РФ в Тель-Авиве попросило Израиль продлить застрявшим в стране россиянам срок безвизового пребывания.
Посольство обратилось в израильское внешнеполитическое ведомство с просьбой оперативно решить вопрос об автоматическом продлении сроков пребывания российских граждан вплоть до их выезда из Израиля, — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Там также отметили, что ответ от властей Израиля пока не получен, однако израильские коллеги заверили, что вопрос будет решён в отношении россиян положительно.
Как ранее писал NEWS.ru, в Малайзии полицейские помогли паре из России с младенцем на руках, оставшейся без средств к существованию и застрявшей в стране из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений.
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