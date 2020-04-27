РФ попросила Израиль продлить срок пребывания «застрявшим» россиянам

https://static.news.ru/photo/ab4f0ce2-887e-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Посольство РФ в Тель-Авиве попросило Израиль продлить застрявшим в стране россиянам срок безвизового пребывания.

Посольство обратилось в израильское внешнеполитическое ведомство с просьбой оперативно решить вопрос об автоматическом продлении сроков пребывания российских граждан вплоть до их выезда из Израиля, — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Там также отметили, что ответ от властей Израиля пока не получен, однако израильские коллеги заверили, что вопрос будет решён в отношении россиян положительно.

Как ранее писал NEWS.ru, в Малайзии полицейские помогли паре из России с младенцем на руках, оставшейся без средств к существованию и застрявшей в стране из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений.