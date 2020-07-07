Регистрацию в соцсетях могут разрешить через портал госуслуг

https://static.news.ru/photo/0c2d4032-c129-11ea-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязи РФ предложило провести эксперимент по предоставлению россиянам возможности регистрироваться в социальных сетях через портал госуслуг. Министерство с 1 июля предложило агрегаторам информации о товарах и услугах подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг и пригласило к участию в эксперименте соцсети и сайты по поиску работы.

При проведении эксперимента предполагается обеспечить возможность присоединения информационных систем владельцев агрегаторов информационных ресурсов поиска работы к единой системе идентификации и аутентификации, в том числе: при регистрации в социальных сетях и их последующего использования, — цитирует RNS пояснительную записку к проекту.

Цель этого эксперимента — обеспечение достоверной идентификации и аутентификации пользователей соцсетей, а также повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей агрегаторов. Эксперимент проводится на добровольной основе с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, правительство России проработает возможность передачи электронных документов в сфере труда через портал государственных услуг. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин. Выполнить задание президента правительство должно до 3 августа. С предложением об использовании портала госуслуг выступил руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удалённой работы, который стал популярным в стране на фоне пандемии коронавируса. Глава «Ростелекома» подчеркнул, что предложенный метод ускорит процесс документооборота.