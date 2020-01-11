Наиболее дорогостоящие гостиницы в России расположены на Чукотке. Там средняя стоимость суток проживания по данным на ноябрь минувшего года составляла 4,6 тысяч рублей с человека. Об этом свидетельствует статистика Росстата, с которой ознакомился NEWS.ru.

Лидерами высоких цен на номера в гостиницах также стали Ханты-Мансийский (4,3 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий (3,7 тысячи рублей) автономные округа, Москва (3,2 тысячи рублей) и Камчатский край (3,1 тысяча рублей).

Меньше всего за сутки проживания придётся заплатить в Республике Алтай (842 рубля), Рязанской области (989 рублей), Ингушетии (1052 рубля), Алтайском крае (1064 рубля) и Астраханской области (1081 рубль). При этом в туристической столице России — Санкт-Петербурге — средняя цена одного дня в гостинице составляет 1547 рублей.

Высокая стоимость проживания на Чукотке, в ХМАО и ЯНАО связана с тем, что в этих регионах присутствует недостаток средств размещения. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он отметил, что эти регионы только развивают туристическую сферу. По словам эксперта, большинство местных отелей (порядка 70%) — бывшие коммунальные квартиры.

В Рязанской области и в Алтайском крае, в свою очередь, есть как дешевые места для остановки, так и относительно дорогие — санатории и пансионаты, заявил специалист. По этой причине у туристов есть выбор, и владельцы гостиниц вынуждены устанавливать конкурентоспособные цены на проживание. При этом, отметил собеседник NEWS.ru, самым большим гостиничным фондом обладают Москва, Санкт-Петербург и курорты юга России. Сравнительно недавно к этому списку прибавились Казань и Алтайский край, полагает специалист.

Если человек не хочет отдавать за сутки проживания 4,5 тысячи рублей, он сталкивается с ситуацией, когда более дешёвых гостиничных номеров, к примеру за две тысячи рублей, в регионе просто нет. Выбирать в таком случае не приходится. Чем больше предложений, тем более умеренные цены. А там, где средств размещения не хватает — приходится платить за то, что есть. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Вице-президент РСТ также заявил, что в последние годы цены на проживание в гостиницах в стране почти не менялись: даже если рост фиксируется, он обусловлен инфляцией.

Как отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, темпы роста внутреннего туризма за последние три года составили 15–30%. Следовательно, и спрос на места размещения в различных регионах страны существенно вырос. В 2019 году самыми посещаемыми туристами российскими городами стали Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Суздаль и Красноярск.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, после того как в жилых домах запретили размещать гостиницы, владельцы хостелов переформатировали их в гостевые дома. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Маргарита Найштут. По её словам, основной волны закрытий хостелов в России ещё не произошло.

По мнению партнёра департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко, в целом закон позитивно отразился на индустрии: жильцы смогут спокойно проживать в своих домах, а клиенты хостелов — останавливаться в качественных помещениях. Как отметила Усенко, в Москве было менее 100 хостелов, которые подпадали под требования о закрытии бизнеса, часть из них перестала работать. Другие же переехали в новые коммерческие помещения, но остались и те, кто продолжает работать в «серой зоне».