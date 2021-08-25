В МВД захотели изменить правила проверки водителей на алкоголь

В МВД разработан проект постановления правительства, по которому предусматривается изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирования их о результатах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок техсредств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предусмотрена необходимость информирования водителей о наличии сведений о результатах поверок техсредств.

Ранее сообщалось, что у МВД России на данный момент нет аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В СМИ же появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД якобы получили новый специальный аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме сканирует номера автомобилей в потоке и пробивает их по базам данных. При этом приставы могут арестовать имущество неплательщика, даже его автомобиль, если сумма долга превысила три тысячи рублей.