В МВД захотели изменить правила проверки водителей на алкоголь

В МВД разработан проект постановления правительства, по которому предусматривается изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирования их о результатах. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно поправкам,
МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что предусмотрена необходимость информирования водителей о наличии сведений о результатах поверок техсредств.
Ранее сообщалось, что у МВД России на данный момент нет аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения.
В СМИ же появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД якобы получили новый специальный аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме сканирует номера автомобилей в потоке и пробивает их по базам данных. При этом приставы могут арестовать имущество неплательщика, даже его автомобиль, если сумма долга превысила три тысячи рублей.