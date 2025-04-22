Раскрыты детали освобождения Горнальского монастыря от ВСУ Военэксперт Матвийчук: ВС России могли освободить Горнальский монастырь штурмом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России могли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от ВСУ штурмом, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ключевую роль в операции сыграла не только тактическая подготовка, но и нравственная составляющая.

Здесь играла роль нравственная составляющая — это православная святыня, захваченная сатанистами. Предположу, что Горнальский монастырь ВС России взяли штурмом, но не в лоб, а при поддержке инженерно-саперных войск, авиации, артиллерии и штурмовиков. Все действовали по единому замыслу, — пояснил Матвийчук.

По его словам, монастыри исторически строились как укрепленные сооружения с замкнутым циклом жизнеобеспечения. Как отметил эксперт, их архитектура изначально предусматривала оборонительные функции, что делало подобные объекты сложными для взятия.

Дело в том, что монастыри строились изначально как изолированные помещения, чтобы никто не мешал религиозным обрядам. Они строились в том числе как крепости: замкнутый цикл построек, подземные коммуникации, укрепленные стены, башни. Это фортификационные сооружения, — резюмировал Матвийчук.

Ранее ТАСС сообщил, что несколько групп ВСУ при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря подорвали исторические строения. В агентстве отметили, что обитель получила сильные повреждения. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.