«Расцениваем как теракты»: Захарова об инцидентах в Приднестровье Захарова заявила, что Москва расценивает инциденты в Приднестровье как теракты

Мария Захарова / Фото Министерство иностранных дел РФ

Москва крайне встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передаёт РИА Новости. Она добавила, что МИД расценивает инциденты последних дней в республике как террористические акты.

Мы встревожены эскалацией напряжённости в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами социальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе и ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося, — сказала она.

Кроме того, в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.