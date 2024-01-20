Раненый боец под взрывы снарядов зачитал стихи о России и попал на видео Военкор Коц опубликовал видео, как раненый боец в окопе читает стихи о России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Раненый военнослужащий ВС РФ из окопа зачитал стихотворение Игоря Талькова «Когда-нибудь, когда устанет зло», посвященное России. Соответствующее видео разместил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

На видео солдат сообщил, что получил ранение в ногу и дважды принял обезболивающее, а затем прочитал стихотворение. В это время на фоне раздавались взрывы артиллерийских снарядов.

Мощное видео с передовой, пробирающее до костей. <...> Какова сила духа! Глядя фактически в лицо смерти, он читает стихи Игоря Талькова о той, за которую прямо сейчас готов отдать свою жизнь, — восхитился Коц.

Военкор выяснил, что боец выжил. Им оказался доброволец, отец четверых детей.

Ранее боец 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ с позывным Малой в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ. Действия военнослужащего попали на видео, снятого с беспилотника. На кадрах видно, как военнослужащий штурмует позицию противника.

До этого в Сети распространился ролик, где, предположительно, российский боец увернулся от атаки БПЛА ВСУ, оказавшись на открытой местности в зоне СВО. На кадрах военный, судя по всему, вовремя заметил летевший на него дрон. Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что российский боец случайно оказался на открытой местности один на один с украинским БПЛА. Эксперт не исключил, что герой ролика вовремя увернулся от атаки благодаря реакции.