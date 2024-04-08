Путину рассказали о состоянии стерляди Глава Росрыболовства предложил разрешить любителям вылов стерляди на Волге

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с главой Росрыболовства Ильёй Шестаковым.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в российских водоемах восстанавливается воспроизводство стерляди, сообщается в стенограмме на сайте Кремля. Этот вид рыбы запрещен к вылову рыбаками-любителями, хотя именно они заметили, что именно эта порода осетровых попадается в улове.

По стерляди мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Это отмечают и рыбаки-любители, и промышленники. Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова, — рассказал Шестаков.

Путин с ухмылкой спросил, как рыболовы-любители могли понять, что число стерляди в водах увеличилось, если вылов запрещен. Глава Росрыболовства пояснил, что сейчас рыбаки вынуждены отпускать осетровых при случайном вылове.

Они, Владимир Владимирович, ловят, она попадается – они её вынуждены отпустить, — ответил Шестаков.

Глава ведомства отметил, что стерлядь — пока самый успешный представитель осетровых, чью популяцию удается постепенно увеличивать. Другие сородичи рыбы с трудом, но тоже поддаются восстановлению в популяции.

Путин подписал 11 марта закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Он своим указом лишил королевство возможности вести промысел в Баренцевом море. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.