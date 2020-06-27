Путин: жизни россиян важнее спасения экономики

https://static.news.ru/photo/cfc53ba0-b920-11ea-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранить жизнь и здоровье людей гораздо важнее, остальные проблемы, в том числе экономические, будут решаться потом. Так считает президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер заявил в интервью, которое будет показано в эфире телеканала «Россия 1».

Здоровье, жизнь граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится, — приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, выразил недовольство уровнем рождаемости в стране. Он заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5. Для простого же воспроизводства населения (без прироста численности) необходим показатель 2,1.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по демографии пояснил, почему россиянки стали рожать после 30 лет.