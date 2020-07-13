Эксперт объяснил, почему Путин крутил ручку на заседании

https://static.news.ru/photo/c931ba2c-c4f9-11ea-963c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Когда человек крутит руками какой-то предмет, это может говорить о том, что он испытывает раздражение и нетерпимость, а также сдерживает желание что-то сказать, чтобы не перебить собеседника. Таким образом клинический психолог Валентин Денисов-Мельников прокомментировал NEWS.ru то, что президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам раскрутил ручку на столе.

При этом специалист отметил, что глава государства, скорее всего, хотел услышать от подчинённых более конкретную информацию по обсуждаемому вопросу.

По интонации, жестам и словам президента видно, что он хочет сказать: «Переходите к сути, скажите что-нибудь по делу». Руководители часто сталкиваются с тем, что подчинённые описывают ситуацию вместо того, чтобы рассказать о способах её решения, — заявил Денисов-Мельников.

Глава государства обратил на себя внимание из-за жестов с ручкой не в первый раз. В конце мая во время совещания по борьбе с паводками и пожарами Путин бросил ручку на стол. Политолог Марат Баширов объяснил это раздражением Путина из-за того, что его поручения не исполняются.