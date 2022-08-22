Путин: Россия будет проводить политику, которая отвечает ее интересам Президент РФ Путин: Россия будет проводить политику, которая отвечает ее интересам

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня государственного флага заявил, что Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. По словам российского лидера, стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата — это часть генетического кода россиян. Глава государства добавил, что Россия никогда не отступит от верности традиционным ценностям, пишет РИА Новости.

Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества, — заявил президент.

Он поздравил россиян с праздником и напомнил, что с первого сентября учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Эксперт по международным отношениям из Университета Гаджа Мада в Индонезии Нур Рахмат Юлианторо ранее заявил, что очное участие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Группы двадцати» (G20) продемонстрирует совместное неповиновение диктуемому Западом порядку. Оба лидера, по мнению специалиста, оказывают сопротивление доминированию Запада. Юлианторо добавил, что участие Путина носит символический характер.