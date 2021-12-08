Путин: РФ решила почти все задачи по импортозамещению

Россия решила почти все задачи по импортозамещению. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых учёных. Он также отметил необходимость быть конкурентоспособным в современном мире. Об этом пишет ТАСС.

По мнению президента, инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения. При этом Путин признал, что раньше Россия ими практически не занималась. На этом фоне особенно важно быть конкурентоспособными, подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что современный мир не позволяет кому-либо одному оставаться монополистом в технологиях. Поэтому следует работать с широким кругом стран и компаний, но при этом не следует забывать о собственном суверенитете.

Ранее Владимир Путин назвал полной чушью санкции США в отношении МФТИ и других научных организаций. По мнению президента, их можно объяснить исключительно попыткой Вашингтона сдержать развитие РФ. Глава государства убеждён, что вуз не несёт никаких угроз международной безопасности. Его слова приводит ТАСС.