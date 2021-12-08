Путин: РФ решила почти все задачи по импортозамещению

Путин: РФ решила почти все задачи по импортозамещениюПутин заявил, что Россия решила почти все задачи по импортозамещению
Россия решила почти все задачи по импортозамещению. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых учёных. Он также отметил необходимость быть конкурентоспособным в современном мире. Об этом пишет ТАСС.
По мнению президента, инновации
Российский лидер отметил, что современный мир не позволяет кому-либо одному оставаться монополистом в технологиях. Поэтому следует работать с широким кругом стран и компаний, но при этом не следует забывать о собственном суверенитете.
Ранее Владимир Путин назвал полной чушью санкции США в отношении МФТИ и других научных организаций. По мнению президента, их можно объяснить исключительно попыткой Вашингтона сдержать развитие РФ. Глава государства убеждён, что вуз не несёт никаких угроз международной безопасности. Его слова приводит ТАСС.