Путин проведёт видеоконференцию с губернаторами

Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Врачи отправили 88-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Лилию Питееву в инфекционную больницу, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

Дочь пациентки сообщила, что у её матери проблемы с лёгкими, вызванные сердечной и почечной недостаточностью. Лилия Питеева с начала года уже несколько раз проходила лечение в стационарах, где ей делали...