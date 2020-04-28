Путин проведёт видеоконференцию с губернаторами

Российский лидер Владимир Путин 28 апреля обсудит дальнейшие меры борьбы с распространением коронавируса с главами регионов и членами правительства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что встреча пройдёт в видеоформате. Губернаторы ожидают новых решений по ограничительным мероприятиям, связанным со сложной эпидемиологической обстановкой,
Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов РФ как раз по вопросам борьбы с коронавирусом, — сказал Песков.
Как писал NEWS.ru ранее, главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла справедливыми предложения по продлению режима ограничений, введённых в России из-за распространения коронавируса, до 12 мая.
Добавьте наши новости в избранные источники