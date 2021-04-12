Путин призвал использовать космическую отрасль для обороноспособности

https://static.news.ru/photo/7cba786a-9ba8-11eb-9d4e-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Преимущества России в космической сфере необходимо использовать для укрепления обороноспособности страны. Об этом в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли заявил президент РФ Владимир Путин.

Использовать наши преимущества для укрепления обороноспособности страны — об этом я тоже уже упоминал, — наращивания темпа научно-технологического и экономического развития страны, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Он добавил, что в январе 2020 года были утверждены Основы государственной политики в сфере космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Этот документ, подчеркнул президент, является ориентиром при реализации задач в освоении космоса.

Ранее Путин призвал закрепить за Россией статус ведущей космической державы. Президент заявил, что намерен обсудить с участниками совещания вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности.

Как ранее писал NEWS.ru, британский астронавт Хелен Шарман оценила роль Юрия Гагарина в истории. По её словам, на какие бы планеты в будущем ни отправились космонавты, их достижения будут основываться на первом полёте Юрия Гагарина.