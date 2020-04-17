Путин примет участие в открытии нескольких больниц по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/64f304f8-8093-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 17 апреля проследит за открытием нескольких новых медицинских учреждений. В связи с мерами профилактики распространения коронавируса глава страны поучаствует в мероприятиях по видеосвязи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ожидаем открытие нескольких больниц после 15:00. Это всё будет в режиме видеоконференции, и президент примет в ней участие, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь Путина пояснил, что речь идёт об открытии инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве, многофункционального медицинского центра в Нижнем Новгороде, а также медучреждений по линии Минобороны.

На связи будут Омская область, Волгоградская область. Очень обширная география будет этой видеоконференции. По сути это будет совещание достаточно содержательное о мобилизационной готовности фонда койко-мест и введения новых объектов, — сказал Песков.

Песков при этом отметил, что есть регионы, где темпы подготовки идут медленнее, поэтому с ними более плотно работает федеральный штаб.

На сегодняшний день в России 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, а 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, работу Путина на посту президента одобряют 66% россиян.