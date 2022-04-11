Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос сдерживания роста цен на проезд

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для сдерживания роста стоимости на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Также глава государства распорядился рассмотреть вопрос о переносе сроков вступления в силу требования по обязательному оснащению городских автобусов тахографами.

Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопрос <...> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении, — говорится в сообщении.

Доклад по вопросу сдерживания роста цен на проезд в транспорте РФ должен быть предоставлен президенту не позднее 15 июля.

Путин также поручил кабмину перенести сроки вступления в силу требования по оснащению тахографами городских автобусов категорий М2 и М3.

Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопросы: <...> о переносе срока вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении, — говорится в документе.

В марте 2022 года Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации.

Ранее жители Екатеринбурга раскритиковали решение местных властей о повышении цен в общественном транспорте с 11 февраля. Они заявили, что теперь стоимость проездного даже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как сервис в столице Урала не дотягивает до ведущих городов России.

Некоторые жители Екатеринбурга заявили, что из-за повышения цен горожане будут попросту ездить «зайцем», и даже предложили сделать проезд бесплатным.