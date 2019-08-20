https://static.news.ru/photo/f209ef26-c362-11e9-bfba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны.

Кроме того, Путин дал поручение членам кабмина инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в российских регионах. Эти документы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года, сообщил ТАСС .

Глава государства также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за их реализацией.

Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня, — сказал Путин.

По словам президента, в первичном звене здравоохранения не всё работает эффективно. Он потребовал проанализировать всю организацию работы.

Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема, — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что подобные меры уже дважды принимались федеральным центром в расчёте на то, что это будет подхвачено на местах. Глава государства посетовал, что этого не происходит.

При этом президент отметил, что в целом по стране удалось добиться 200%-ного роста зарплат по экономике региона. Однако в малых городах и в сельских населённых пунктах «и близко ничего нет такого», считает он.

Данные, которые президент получает во время встреч с людьми, и официальная статистика сильно расходятся по показателям. Путин также задался вопросом, насколько справедливо выплачиваются компенсационные выплаты.

Ранее Путин посоветовал с умом потратить выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение» деньги.