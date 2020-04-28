Путин попросил россиян воздержаться от посиделок

https://static.news.ru/photo/c5bf2e8c-896d-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин попросил россиян проявить предельную ответственность и осторожность и воздержаться от походов в гости и от посиделок в больших компаниях.

Каждому хочется сказать, что всё с коронавирусом закончилось, но нужно избегать посиделок в больших компаниях, общения, — цитирует РИА Новости Путина.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Тем не менее 9 мая состоится авиационный парад, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы. Линейные пролёты авиации можно будет увидеть в небе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром, Владикавказом, Ставрополем, Севастополем, Керчью, Грозным, Астраханью, Ейском, Мурманском и Калининградом.