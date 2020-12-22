https://static.news.ru/photo/c53f4f74-4460-11eb-8393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон устанавливает особый статус территории, в соответствии с которым «Сириус» будет иметь самостоятельные органы публичной власти. Им будут делегированы отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти и полномочия органов местного самоуправления.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что это первый закон, регулирующий вопросы организации публичной власти на федеральной территории, создание которых заложено в новых положениях Конституции.

Органы публичной власти «Сириуса» включают Совет федеральной территории (представительный орган), администрацию как исполнительно-распорядительный орган и прочие органы власти, создание которых может быть предусмотрено уставом территории. Возглавлять Совет будет председатель, администрацию — глава. При этом полномочия председателя могут быть прекращены «в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления».

По словам Клишаса, Совет «Сириуса» будет формироваться на пятилетний срок, передаёт ТАСС. В его состав войдут 16 членов, а также глава федеральной территории, который будет избираться советом по представлению президента на срок до пяти лет.

Сириус — бывшая территория Адлерского района курортного города Сочи. Она включает в себя Имеретинскую низменность с многочисленными апарт-отелями и Олимпийский парк со спортивными объектами прибрежного кластера.

В 2019 году здесь был образован посёлок городского типа, а в 2020-м — городской округ Сириус. Формально с такой инициативой выступили местные жители, инициативу которых поддержали власти. Сириус был выведен из подчинения властей курорта и региона в ходе преобразования в одноимённую федеральную территорию — первую в России. Это потребовало изменения устава города Сочи и переизбрания мэра, который был вновь утверждён депутатами городского собрания в начале декабря 2020 года.

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