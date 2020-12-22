Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Федеральный закон
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что это первый закон, регулирующий вопросы организации публичной власти на федеральной территории, создание которых заложено в новых положениях Конституции.
Органы публичной власти «Сириуса» включают Совет федеральной территории (представительный орган), администрацию как исполнительно-распорядительный орган и прочие органы власти, создание которых может быть предусмотрено уставом территории. Возглавлять Совет будет председатель, администрацию — глава. При этом полномочия председателя могут быть прекращены «в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления».
По словам Клишаса, Совет «Сириуса» будет формироваться на пятилетний срок,
Сириус — бывшая территория Адлерского района курортного города Сочи. Она включает в себя Имеретинскую низменность с многочисленными апарт-отелями и Олимпийский парк со спортивными объектами прибрежного кластера.
В 2019 году здесь был образован посёлок городского типа, а в 2020-м — городской округ Сириус. Формально с такой инициативой выступили местные жители, инициативу которых поддержали власти. Сириус был выведен из подчинения властей курорта и региона в ходе преобразования в одноимённую федеральную территорию — первую в России. Это потребовало изменения устава города Сочи и переизбрания мэра, который был вновь утверждён депутатами городского собрания в начале декабря 2020 года.
Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин анонсировал создание в стране шести крупных исследовательских центров в сфере IT. До 2024 на эти цели планируется выделить 6 млрд рублей.