Путин объяснил значение принятых поправок к Конституции укреплением страны

https://static.news.ru/photo/ac66a610-beb3-11ea-8cce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятые поправки к Конституции России помогут сохранить территориальную целостность государства. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

По его словам, новые нормы помогут избавиться от «мины замедленного действия», которая была заложена в предыдущих редакциях главного закона.

Она, заявил Путин, была заложена ещё в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем — в последующих Конституциях от 1924, 1936 и 1977 годов. Заключалась опасность в закреплённом ленинском тезисе о праве союзных республик на выход из состава единого государства. Как отметил Путин, Владимир Ленин «носился с этой идеей ещё с 1908-1909 годов».

Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то, шла речь о восстановлении исторической России в её прежних границах, — пояснил президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что Сталин придерживался иной точки зрения — «о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии». При этом никакого выхода из состава СССР не было предполагалось.

Тем не менее, в союзном договоре 1922 года была реализована именно ленинская идея, уточнил Путин. Он добавил, что эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода». Вместе с тем, процедура выхода из состава Советского Союза так и не была оговорена.

Путин также напомнил, что в Конституции от 1977 года «было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть», которая стала стержнем государственной системы и связала собственные интересы с интересами всей страны. Именно поэтому, считает российский лидер, когда партия «начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».

Это абсолютно недопустимо. <...> Подобных вещей мы должны избежать, — заявил Путин.

В связи с этим он подчеркнул, что считает правильным принятие поправок к действующей Конституции, так как они будут укреплять государственность и создавать условия для развития нашей на десятилетия вперед.

Речь, в частности, о поправках, которые связаны с нерушимостью границ и отторжения территорий страны. По словам президента, такие нормы «сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы». Кроме того, в поправках есть и другие моменты, связанные с суверенитетом страны, отметил Путин. Это в том числе и норма о том, что решение судебных международных инстанций не могут противоречить российскому законодательству. Подобное «во многих странах без стеснения уже давно сделано», подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в ходе работы над поправками их «было почти девятьсот представлено, уже тысяча была всяких вариантов».

В ходе общероссийского голосования россияне одобрили поправки к Конституции России, принятой в 1993 году.

Плебисцит по поправкам к Конституции, изначально назначенный на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса был перенесён на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.