Путин назвал ООН уникальной организацией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешом назвал Организацию Объединённых Наций уникальной и универсальной, какой нет аналогов в международном сообществе, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва всегда поддерживала её принципы.

Россия как одна из стран основоположников Организации Объединённых Наций и постоянный член Совета Безопасности всегда поддерживала эту универсальную организацию. И мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде, — заявил глава государства.

Путин отметил, что Россия всегда поддерживала основные принципы организации и продолжит это делать в будущем.

26 апреля в Москве состоялась встреча Путина с Гуттерешом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине, в том числе конкретно в Мариуполе и на металлургическом комбинате «Азовсталь». Эти переговоры стали первым контактом с начала спецоперации.

Ранее генсек ООН провёл встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по результатам которой он предложил создать совместную с Россией и Украиной контактную группу по гуманитарным вопросам, одной из задач которой могла бы быть организация безопасных гуманитарных коридоров с Украины для мирных жителей.