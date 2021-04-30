Пушкова удивила реакция Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Беспринципным назвал президента Украины Владимира Зеленского член Совета Федерации Алексей Пушков. Таким образом российский политик оценил действия украинского лидера после прошедшего в Киеве «Марша вышиванок» в честь очередной годовщины основания дивизии СС «Галичина».

Ранее стало известно, что офисе президента Украины осудили мероприятие и призвали правоохранителей разобраться в произошедшем. Это произошло через двое суток после марша. Также с осуждением выступил украинский МИД, который напомнил о запрете в стране тоталитарной пропаганды любых режимов.

Комментируя происходящее в своём Telegram-канале, Пушков не смог скрыть своего удивления относительно двойственности позиции украинских властей.

Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из [запрещённой в России] «УПА-УНСО» — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС «Галичина». Это же явления одного ряда, — написал он.

Сенатор полагает, что Зеленский пытается угодить всем одновременно: и своей украинской аудитории, и западным элитам.

Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить, — резюмировал Пушков.

Марш сторонников нацистов прошёл центре Киева 29 апреля. Он был организован в честь дня дивизии СС «Галичина», символика указанного военного подразделения в прошлом году была признана судом нацистской. В мероприятии участвовали около 100 жителей Киева, которые прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Полиция частично перекрыла движение транспорта в центре города, видимо, чтобы сторонникам нацистов было удобнее.

Ранее подобные марши проходили во Львове.