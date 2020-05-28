ПС ФСБ: более 6000 мигрантов пытались незаконно проникнуть в РФ в 2019 году

https://static.news.ru/photo/f9966f5e-a097-11ea-a9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПС ФСБ РФ

Число людей, пытающихся нелегально въехать на территорию России, не снижается, сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. В минувшем году было выявлено более 6000 таких попыток.

При этом задержано было около тысячи человек, остальным рекомендовано воспользоваться пропускными пунктами. Также выявлено 98 каналов незаконной миграции и установлены их организаторы, разработавшие различные способы проникновения. В частности, мигрантов пытались ввозить в грузовых автомобилях с сертификатом TIR (система международных грузоперевозок), передаёт ТАСС.

Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в Российскую Федерацию с миграционными целями, включая поиск лучших условий жизни, временное трудоустройство, а также использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы, — рассказал Кулишов.

Глава погранслужбы уточнил, что, в основном, незаконно пересечь границу пытаются жители стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Украины и Молдавии.

Как писал NEWS.ru ранее, возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые покинули страну из-за эпидемии коронавируса, следует ограничить. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После вызванного пандемией экономического кризиса необходимо сконцентрироваться на проблеме трудоустройства самих россиян, считает политик.