«Проверять каждый сигнал»: в Госдуме призвали усилить защиту журналистов Депутат Ющенко призвал усилить безопасность российских журналистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоящие на острие информационной войны и являющиеся лидерами общественного мнения журналисты должны быть поддержаны госзащитой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Так он отреагировал на угрозы в адрес обозревателя МИА «Россия сегодня» Тимофея Сергейцева, ранее призывавшего лишить Украину суверенитета и самого названия страны.

По его словам, подобные провокации со стороны Киева продолжатся и действовать нужно максимально бдительно. Ющенко считает, что правоохранительным органам следует проверять каждое полученное сообщение об угрозах убийством.

Конечно, нужно проверять каждый сигнал, в первую очередь правоохранительным органам. Мы понимаем, что они завалены такого рода обращениями, но тем не менее к этому всегда нужно относиться серьезно. Просто нужно отдавать отчет, в каком времени мы живем. Даже если из 100 угроз одна реализуется, это будет большая трагедия и просчет правоохранительных органов. Так что тут надо максимально усиливать работу и аналитическую, и агентурную, и защитную функцию государства, — сказал Ющенко.

Депутат признался, что ему тоже пишут угрозы в социальных сетях и мессенджерах.

Я могу сказать, что сам испытываю постоянного рода такие угрозы, мне через соцсети, мессенджеры пишут про убийства, взрывы, про родственников, что только не пишут. Идет определенное воздействие. Кто-то эмоционально устойчив, на кого-то это может воздействовать. Я к этому отношусь достаточно философски, но понимаю, что надо быть аккуратным в повседневной жизни, где-то под машину посмотреть. Лишним не будет, — добавил Ющенко.

Ранее стало известно, что Тимофею Сергейцеву подкинули свиную голову под дверь квартиры в Москве. По информации журналистов, ему неоднократно поступали и другие подобные угрозы, в том числе звонки и письма на почту.