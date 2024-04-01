Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стала прямыми «родственником» нападений диверсионного-разведывательных групп на российские населенные пункты в Курской и Белгородской области, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передают «Известия». В ведомстве также подчеркнули, что Украина в конфликте с РФ использует террористические методы и давно видео полноценную войну именного такого характера.