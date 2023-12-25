Провал проверки на вшивость: что показала «голая» вечеринка Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Пришло время подвести итоги скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор». Ее организаторы, участники, покровители и хозяева ночного клуба добились результата, который превзошел все ожидания. Причина этого небывалого резонанса состоит в том, что был брошен вызов обществу и власти.

И вроде бы резонанс есть. Все в шоке. Но какой же финал для наших голых героев?

Простите, извините

Филипп Киркоров показательно лишен одного корпоратива во МХАТе имени Горького. Ксения Собчак «наказана» отменой одного интервью. Хозяйка шабаша Анастасия Ивлеева произнесла некий набор слов с извинениями и пообещала дать немного денег на благотворительность (но на какую и когда это произойдет — никто не знает). А главным стрелочником стал некий рэпер Vacio (Николай Васильев), который пришел на тусовку в одном носке на пенисе. Такая вот была у него одежда. Ему дали 15 суток.

И в основном это все, не считая маловразумительных оправданий еще некоторых фигурантов. Впрочем, все их слова носили скорее ритуальный характер и были сказаны в ответ на нестройный возмущенный хор народных депутатов и прочих задетых за живое граждан.

Цинично, но честно

Несмотря на некоторый разброд в высказываниях участников вечеринки, считаю, что наиболее откровенно и с аморальной честностью за всех подвела итог Ксения Собчак: «Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно». Цинично? Еще как! Но ведь именно этот цинизм и был целью оргии. И каждый это прекрасно понимал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Понимал и Филипп Киркоров, который немедленно поспешил обсудить ситуацию с пресс-секретарем президента. После корявых оправданий на камеру «голый король» может быть спокоен за свое звание народного артиста. Вдогонку мы узнали о Филиппе такое, от чего и вовсе на глаза наворачиваются слезы. Оказывается, все неприятности в жизни певца происходили оттого, что однажды он связался с нечистой силой. Нет, речь не об Алле. Однажды он исполнил роль черта в музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» и получил по полной программе: от развода до «розовой кофточки». Вот тут-то неназванный батюшка и запретил ему играть чертей. Исполненный целомудрия Филипп Киркоров отказался от роли черта в шоу Татьяны Навки.

Напрасно все эти дни общество томилось ожиданием официальных заявлений от депутатского корпуса. Ничего консолидированного не родилось в стенах Госдумы. Не последовало никакой реакции и со стороны руководителей федеральных каналов. А это значит, что, видимо, мы будем встречать Новый год в компании героев «Мутабора». Народный гуру, властитель умов Никита Михалков даже решил, что от него ждут нестандартного хода, и предложил показать видео оргии Ивлеевой во время новогоднего «Голубого огонька». Отдавая должное остроумию и оригинальному мышлению режиссера, я все-таки ждал от него более серьезного заявления, соответствующего масштабу провокации.

Проверку не прошли

Похоже, всё в стране за всех в состоянии решать только один человек. И это тоже было просчитано организаторами оргии. Ну, не станет же первое лицо государства в ручном управлении рулить ночными клубами и утверждать дресс-коды. Хотя не оставляет надежда, что кто-то получит такого заслуженного пинка, что уже не сумеет оправиться. То, что назрела такая необходимость, сомнений нет.

Все случившееся 20 декабря в ночном клубе «Мутабор» стало испытанием зрелости и консолидации общества и власти. Тусовка у Ивлеевой оказалась проверкой на вшивость для всех. Кто ее сумел выдержать — решать вам. Но тот факт, что наши звезды показали себя с худшей стороны, сомнения не вызывает.

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