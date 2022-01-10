18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего мальчика нашли

СУ СК: Пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего мальчика нашли
21:36, 10 января 2022
Пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего мальчика нашли Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Ставропольском крае обнаружили мальчика 12 лет, которого объявили с розыск в связи с его пропажей. Было известно, что мальчик в станице Георгиевской вышел из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. О факте находки пропавшего ребёнка сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю. В отношении подростка действий преступного характера совершено не было, добавили в ведомстве. 

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что следователь СКР проведёт с подростком профилактическую беседу касательно пагубных последствий самовольного ухода из дома.

4 января 2022 года пятилетнюю девочку похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео