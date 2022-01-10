Пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего мальчика нашли

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Граждан РФ, находящихся в странах с объявленным чрезвычайным положением могут освободить от оплаты за роуминговую связь, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной технологии и связи Александр Хинштейн. Инициатива получила толчок после того, как в первую неделю января граждане России «застряли» в Казахстане, где начались массовые беспорядки, и испытывали перебои с соединением.

Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, чётко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией,...