Пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего мальчика нашли
СУ СК: Пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего мальчика нашли
Никита Чайка
Никита Чайка
21:36, 10 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В Ставропольском крае обнаружили мальчика 12 лет, которого объявили с розыск в связи с его пропажей. Было известно, что мальчик в станице Георгиевской вышел из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. О факте находки пропавшего ребёнка сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю. В отношении подростка действий преступного характера совершено не было, добавили в ведомстве.
По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
В сообщении также отмечается, что следователь СКР проведёт с подростком профилактическую беседу касательно пагубных последствий самовольного ухода из дома.
4 января 2022 года пятилетнюю девочку похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку.