Производителем второй в РФ вакцины от коронавируса будет компания «Биокад»

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Производителем второй российской вакцины от COVID-19 станет компания из Санкт-Петербурга «Биокад». Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Это предприятие было изначально определено как партнёр — «Биокад», — цитирует ТАСС ответ Мантурова на вопрос, кто станет вторым производителем вакцины.

По его словам, эту компанию определили ещё в процессе разработки вакцины и в самом начале её клинических испытаний.

Биотехнологическая компания «Биокад» занимается разработкой и производством воспроизведённых лекарственных средств, биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний. Вакцину от коронавируса компания разрабатывает совместно с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется после ноября-декабря. По его словам, в первую очередь вакцину будут отгружать для медицинских работников и педагогов.