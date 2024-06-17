«Профанация и клоунада»: Рогов осудил призыв Запада по Азовскому морю Рогов счел вмешательством в дела РФ призыв обеспечить доступ к Азовскому морю

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Призыв обеспечить доступ к Азовскому морю, озвученный участниками международной конференции по Украине в Швейцарии, является профанацией и клоунадой, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он назвал это вмешательством во внутренние дела России.

Все это профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России, и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что любые попытки вмешаться во внутренние дела России должны категорическим образом пресекаться. Кроме того, Рогов призвал направить ноту протеста каждой из стран, проголосовавших за предоставление доступа к Азовскому морю.

Ранее на сайте швейцарского правительства появился документ, подписанный 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в Швейцарии. Совместное коммюнике стран призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям.

Как считает депутат Госдумы Леонид Ивлев, западные страны не могут диктовать России условия по доступу к Азовскому морю. Он призвал их смириться с тем, что оно является внутренним морем России.