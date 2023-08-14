Прилепин рассказал о новом российском спецподразделении Прилепин: новое спецподразделение Росгвардии будет выполнять сложные задачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник спецподразделения Росгвардии

В составе Росгвардии будет сформирован полк особого назначения для выполнения сложных боевых задач, в том числе разведки и операций в тылу врага, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» писатель, политик и офицер Захар Прилепин, занявший в новом подразделении должность заместителя командира по военно-политической работе. По его словам, полк формируется из ветеранов Донбасса и Сирии.

Мы стараемся укомплектовать полк добровольцами, причем костяк батальона пришел с Донбасса: практически все наши офицеры — участники войны с 2014 года. Ряд офицеров имеют опыт боевых действий в других странах — в основном это Сирия, — пояснил Прилепин.

Он также рассказал, что новая структура будет оснащена минометами, колесной и гусеничной боевой техникой и работать будет в координации с другими родами войск, в первую очередь, с авиацией. Задачи перед полком, по словам Прилепина, будут ставиться особые.

Мы изначально готовились к выполнению любых задач: разведывательных, штурмовых, диверсионных, оборонных. Думаю, обстановка на фронте будет диктовать, — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова сообщила, что ему присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе. Сам Прилепин признался, что новое звание — это честь и огромное задание.