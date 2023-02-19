Пригожин позвал пенсионера Басурина в ЧВК «Вагнер»

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Эдуард Басурин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram видеозапись диалога бизнесмена Евгения Пригожина с полковником ДНР в отставке Эдуардом Басуриным. Последний заявил, что он большет не выполняет функции пресс-секретаря Народной милиции Донецкой Народной Республики. В ответ Пригожин предложил ему вступить в ЧВК «Вагнер», Басурин пообещал подумать.

Все поражены такими недальновидными решениями, которые сейчас принимаются. И эти решения не приведут ни к чему хорошему. Деморализация происходит из-за этих решений просто колоссальная. Кто-то себе рисует золотые шевроны на эполетах, ничего при этом не делая реального на войне. Об кого-то пытаются вытирать ноги. Причем это не только же со мной происходит. С теми, кто действительно героически защищает Донбасс, — цитирует Пригожина пресс-служба компании.

Ранее Басурин сообщил в беседе с РБК, что перестал выполнять функции представителя Минобороны РФ. По его словам, теперь он пенсионер. При этом Басурин подчеркнул, что ему поступило несколько предложений о сотрудничестве.

Минобороны РФ ранее опровергло сообщения об увольнении офицеров 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса после присоединения регионов к России и вхождения местных военных подразделений в состав Вооруженных сил России. Как рассказали в ведомстве, ни одного подобного приказа об отставке никогда не издавалось.