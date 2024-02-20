Приемный сын главкома ВСУ поддержал спецоперацию России Пасынок главкома ВСУ Сырского поддержал СВО и поздравил РФ со взятием Авдеевки

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Приемный сын нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван поддержал специальную военную операцию России. Соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Иван Сырский также поздравил российских военных со взятием Авдеевки.

Слава России! — заявил сын главкома ВСУ.

Сырский-младший, проживающий в Австралии, предстал на видео в черной футболке с буквой Z и в окружении казаков, которые прибыли в российское посольство в Сиднее. Родственник киевского военачальника также отметил, что планирует получить гражданство России.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки за день до того, как Сырский отдал соответствующий приказ. По информации зарубежной прессы, на пике наступления ВС РФ на город на Донецком направлении потери украинской армии составляли примерно 1500 человек в день. Отмечалось, что приказ Сырского был отдан, чтобы прикрыть бегство ВСУ из Авдеевки.

До этого командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что военные ВСУ закрепились на новых рубежах обороны после отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке. Он подчеркнул, что укрепления находятся в районе населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка и Ласточкино.