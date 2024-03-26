«Придет конец»: генерал ФСБ предрек печальный финал украинской власти Генерал ФСБ Михайлов: Буданов остается законной целью для российских войск

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск, заявил NEWS.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, Буданову «придет конец», если он «попадет в оптический прицел». Однако, считает он, специально для этого посылать кого-то на Украину никто не собирается.

Кирилл Буданов был и остается законной целью для российских войск. Если он попадет в оптический прицел, то ему придет конец. Специально посылать кого-то на Украину из-за этого не будут, чтобы не рисковать жизнями солдат и офицеров, — говорит Михайлов.

По его словам, на Украине «под Богом ходит» и российская оппозиция. Люди, транслирующие антироссийские принципы, могут быть в любой момент устранены самой Украиной, чтобы списать их смерть на Россию.

И если они попытаются опорочить нашу страну, Путина, мы не будем оправдываться, как это было в случае с Литвиненко, — подытожил Михайлов.

Ранее эксперт заявил, что Буданова «достанут» для показательного осуждения, если такая задача будет поставлена российским военным. Он отметил, что многих террористов находили за границей и, если активизироваться, всех военных преступников можно найти и наказать.