Прекратите смотреть на госдолг США — это нам не поможет Первый министр экономики России доктор экономических наук Андрей Нечаев уверен, что нам не надо переживать о росте госдолга США

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Счётчик национального долга в Нью-Йорке, США

В середине сентября американский Минфин сообщил, что государственный долг США установил новый рекорд — $33 трлн. Еще никогда в истории человечества одна страна не имела такого крупного долга. При этом предыдущий рекорд — $32 трлн — был зафиксирован всего три месяца назад. NEWS.ru обратился к первому министру экономики России доктору экономических наук Андрею Нечаеву, который высказал свое мнение по поводу госдолга США.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Андрей Нечаев

Самый ликвидный рынок в мире

— Может быть, я вас расстрою, но все у Америки неплохо. Абсолютная цифра госдолга, конечно, впечатляет. Но если сравнивать госдолг с ВВП (валовой внутренний продукт. — NEWS.ru) Америки, который составляет примерно пятую часть мирового, даже немного больше, то цифры уже не становятся такими ужасающими. И они намного лучше, чем, скажем, долг ряда европейских стран. Например, Греции, Италии или Испании. Не говоря уже о наших друзьях из Венесуэлы или Зимбабве, где долг в разы превышает ВВП.

Но есть второе важное обстоятельство. Американский фондовый рынок — самый развитый и самый емкий в мире. И высоколиквидный. Поэтому инвесторы всего мира, особенно когда начинаются турбулентности на других рынках, идут на американский рынок.

Известно, что крупнейшим инвестором США является Китай. При всем противоречии двух стран Китай бурно покупает американские ценные бумаги. У Саудовской Аравии огромные вложения за счет нефтедолларов. Да и все другие страны тоже вкладывают, что облегчает проблему финансирования госдолга. Скажем, если последние российские бумаги — так называемые ОФЗ — приносят доходность около 11%, то американские ценные казначейские бумаги имеют доходность 2–3%. То есть им обслуживание долга обходится значительно дешевле.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Народный банк Китая

Доллар за доллар

— Ну и третий немаловажный момент — у США внутренний и внешний долг не отличается. Это все долг в долларах. Которые они, как известно, сами и печатают. Это не значит, что это можно делать неограниченно и бесконтрольно, но у США нет валютных рисков. Как, скажем, было в Турции, которая выпустила большое количество бумаг, номинированных в долларах и евро, а потом лира обвалилась. И для турецкого бюджета обслуживание долга стало многократно дороже. А у США все в долларах, поэтому они могут спать спокойно вне зависимости от курса.

Вообще госдолг США — это в первую очередь ценные бумаги, которые выпустило американское казначейство для финансирования дефицита бюджета. Собственно, этим занимается весь мир, включая Россию. Весь мир выпускает такие бумаги. У нас это называется ОФЗ, а у них — казначейские обязательства.

Доллар не рухнет

— Существует ли потенциальный риск, что в какой-то момент инвесторы — например, Китай — решат избавиться от всех своих казначейских обязательств США? Приведет ли это Америку к катастрофе? Нет! Америку это не приведет абсолютно ни к чему.

Понятно, что если Китай свой огромный пакет сбросит, то цены на эти бумаги сильно упадут. И Китай свои деньги потеряет. Ведь Китай не может предъявить эти бумаги американскому правительству до истечения срока. То есть он будет продавать их на рынке. И если много бумаг будет выкинуто на рынок, то цены упадут. Образно говоря, Китай покупал по $100, а продаст только за $80. Минус $20 будет у Китая.

Фото: Xinhua/Global Look Press

Другое дело, что после этого, конечно, американцам будет сложнее размещать новые бумаги, новые выпуски. Но не более того. А в американской экономике при этом вообще ничего не поменяется. Она не рухнет.

А что будет, если госдолг США продолжит расти? И будет, например, $40 трлн? Да ничего не будет. Недавно госдолг был $17 трлн (в 2013 году. — NEWS.ru). И люди говорили: какой ужас! Но все в порядке. Ведь ВВП у США тоже растет. Поэтому тут важна относительная величина долга, а не абсолютная. Кстати, отмечу, что одно время — например, при Клинтоне — бюджет США был профицитным и госдолг сокращался. Для Америки это, правда, нетипично.

Поэтому даже если госдолг вырастет снова, то никакой драмы не будет. Особенно для нас. Можете спать спокойно.

Первый министр экономики России доктор экономических наук Андрей Нечаев

Читайте также:

Дефолт 1998 года: почему случился кризис и может ли повториться

Россиянам рассказали о банковских манипуляциях с кешбэком

Эксперт по финансам рассказала, как правильно копить деньги

Россиянам рассказали, как вырастут цены на перец и баклажаны